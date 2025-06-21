مصادرة 236 اسطوانة غاز منزلي مدعم في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط مصنع خاص بتعبئة أسطوانات الغاز، للتصرف فى 236 أسطوانة غاز منزلى مدعم، وتهريبها للبيع فى السوق السوداء بهدف التربح المالى الغير مشروع.

حملات تموينية بالغربية

جاء ذلك بناءا علي تعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين ومحاربة الغش بكافة انواعه حفاظا على المواطن.

وتم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بناحية مركز المحلة الكبرى برئاسة أحمد ابوزيد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، ومفتشي الرقابة التجارية ، أحمد فاروق، ومحمد فوزى، وحمادة ندا.

دعم الأسر والعائلات

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة غاز بالمحلة الكبرى، وذلك للتصرف فى كمية من أسطوانات الغاز قدرها ٢٣٦ أسطوانة غاز منزلى صغيرة الحجم سعة ١٢.٥ كجم معبأة ومملوءة بالغاز، مخالف بذلك المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ومعدلاته والقرار رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ ، وذلك للتصرف فى تلك الكمية و بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع.

ردع مخالفين

وتم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحضر، وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.