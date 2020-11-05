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لمناعة مرضى السكري.. 3 بدائل صحية للحلويات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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نهى هجرس
قد تكون مقاومة الرغبة الشديدة في تناول السكر أمرًا صعبًا، خاصة في تواجد الأطعمة الشهية المغرية والمليئة بالسكر، ويزداد خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول.


وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky"، إليكم أبرز البدائل الصحية للحلويات ولا تؤثر على المناعة.


الشوفان
غنى بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، والتحكم في ضغط الدم ومنع الارتفاع المفاجئ للجلوكوز في الجسم.


- عسل اللوز
يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والأحماض العضوية والأحماض الأمينية، للعسل الخام فوائد صحية متعددة مثل تقليل الإجهاد التأكسدي والوقاية من مرض السكري وحماية الجهاز العصبي.


ويمكن أن يكون برفي اللوز المصنوع من اللوز والكاجو والعسل المحمص علاجًا لذيذًا.


- كعكة التفاح بالقرفة 
كعكة التفاح بالقرفة تعطي النكهات الكلاسيكية للتفاح والقرفة.


يعتبر المذاق المركب لهذين العنصرين الغذائيين أمرًا ضروريًا من بين حلويات ديوالي الأخرى. القرفة غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكر.


من ناحية أخرى، يتمتع التفاح بخصائص لا تصدق مثل تعزيز الهضم والوقاية من أمراض القلب وخفض الكوليسترول والوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان.

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