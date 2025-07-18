السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق في مطعم أسفل عقار مكون من 6 طوابق بشارع فاطمة الزهراء بجوار موقف الأتوبيس، وامتد إلى الطابق الثاني من منزل مجاور مكون من 5 طوابق .

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وفرضت الكردون الأمني بمحيط الحادث لمنع تفاقم الأضرار، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



وأسفر الحريق عن تلفيات مادية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق. بالخصوص

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق في مطعم أسفل عقار مكون من 6 طوابق بشارع فاطمة الزهراء بجوار موقف الأتوبيس، وامتد إلى الطابق الثاني من منزل مجاور مكون من 5 طوابق .



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وفرضت الكردون الأمني بمحيط الحادث لمنع تفاقم الأضرار، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



وأسفر الحريق عن تلفيات مادية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.