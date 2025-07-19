تامر عاشور يفاجئ أنغام في حفل افتتاح مهرجان العلمين

فاجأ الفنان تامر عاشور، جمهور الفنانة أنغام، في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025، بدورته الثالثة.

وصعد تامر عاشور، على مسرح حفل أنغام، وأدى معها أغنية لوحة باهتة، التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، وقالت أنغام له: «صعب تلاقي حد بيغني وصوته حلو ويلحن ويختار مواضيع مهمة ويلحن.. وده كله موجود في تامر عاشور.. انا بقوله ألف سلامة»، في إشارة منها إلى إصابة قدمه مؤخرا.

حفل أنغام

وبدأت أنغام حفل افتتاح مهرجان العلمين، بأغنية عمري معاك، تبعتها بأغنية حالة خاصة، وبقالك قلب، أساميك الكتيرة، وتواصل تقديم حفلها الجماهيري الساهر.

افتتاح مهرجان العلمين 2025

تفتتح الفنانة أنغام، النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بحفل غنائي كبير، اليوم الجمعة 18 يوليو، في منطقة الأرينا الجديدة، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.