علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

تفحص الأجهزة الأمنية، فيديوهات واقعة اعتداء عنيف تعرضت له البلوجر هدير عبد الرازق، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يُظهر لحظة تعرضها للضرب والسحل من قبل شخص مجهول داخل إحدى الشقق السكنية.

تفاصيل الفيديو المثير للجدل

وتداول نشطاء على منصات "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستجرام"، مقطع فيديو تبلغ مدته أكثر من دقيقتين، التُقط عبر كاميرات مراقبة مثبتة داخل شقة، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على البلوجر هدير عبد الرازق، ويقوم بسحلها وسط صرخات واستغاثات منها، مصحوبة بشتائم وعبارات خادشة للحياء.

وعلّقت هدير عبد الرازق على الواقعة من خلال منشور مقتضب عبر حسابها الشخصي، قائلة:

"حقي عندك يا رب، هاتلي حقي، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي اللي اتدمرت، الله إني وكلتك أمري، إنك خير وكيل، والرحمة من عندك يا رب."

إلا أنها حذفت الفيديو بعد دقائق قليلة من نشره، دون إصدار أي بيان رسمي حول تفاصيل الاعتداء أو هوية المعتدي.

الأجهزة الأمنية تتحرك

عقب انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية، وبدأت في فحص الفيديو وتفريغ الكاميرات وتحديد موقع الشقة التي شهدت الواقعة، وتعمل فرق البحث على تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع، والتأكد من صحة الواقعة وملابساتها.

سلسلة من الأزمات القضائية

الواقعة الجديدة تأتي في ظل سلسلة من الأزمات القانونية التي تلاحق البلوجر هدير عبد الرازق، التي أصبحت خلال الشهور الأخيرة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

هدير، المعروفة بلقب "بلوجر الملابس الداخلية"، تواجه عدة اتهامات قانونية، أبرزها: نشر محتوى خادش للحياء، التحريض على الفسق والفجور، الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع، الإعلان عن منصات وهمية لتداول العملات الرقمية، الضلوع في واقعة احتجاز شاب داخل شقة بالتجمع الأول.

وصدر ضدها مؤخرًا حكم من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية يقضي بـحبسها لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، بسبب نشر مقاطع فيديو ومواد بصرية اعتُبرت خادشة ومخالفة للآداب العامة.

من الشهرة إلى ساحات المحاكم

هدير عبد الرازق بدأت مسيرتها كواحدة من أبرز مؤثرات الموضة والجمال على منصات التواصل، ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية واسعة بسبب محتواها الجريء، إلا أن هذا النجاح تحول تدريجيًا إلى سلسلة من الأزمات القانونية، وسط انتقادات لاذعة من الرأي العام حول تجاوزها للضوابط الأخلاقية والقانونية.