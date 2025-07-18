حقي عندك يارب.. 120 ثانية فيديو سحل البلوجر هدير عبد الرازق والأمن يتدخل

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزعموا نشر البلوجر هدير عبد الرازق له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يتضمن تعرضها للضرب والسحل داخل شقة من شخص لم تحدد هويته.

وتضمن مقطع فيديو مدته أكثر من 120 ثانية ويبدو أنه مسجل من كاميرات مراقبة داخل إحدى الشقق السكنية، قيام شخص يتعدى على البلوغر هدير عبد الرازق بالضرب المبرح وسط صرخات واستغاثات منها علاوة على التلفظ بألفاظ بذيئة وسبها بكلمات خادشة.

وقالت البلوجر هدير عبد الرازق في تعليقها على واقعة تعرضها للضرب والسحل: حقي عندك يا رب، هاتلي حقي يا رب، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي اللي اتدمرت، الله إني وكلتك أمري، إنك خير وكيل، والرحمة من عندك يا رب.

وبعد نشره بوقت قليل حذفت البلوجر هدير عبد الرازق مقطع الفيديو من صفحتها على موقع انستجرام.