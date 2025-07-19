تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انتقال حمدي فتحي لـ بيراميدز

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه في الأنباء التي تتحدث عن انتقال حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي، إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية: "حمدي فتحي لاعب مميز، صحيح أنه لم يظهر بأفضل صورة في كأس العالم للأندية، لكنه يظل من اللاعبين الأقوياء الذين يصنعون الفارق".

وأضاف: "من الطبيعي الآن أن ينتقل لاعب من نادٍ إلى نادٍ آخر، حتى لو كان من الأهلي إلى منافسه، لم نعد نأمن لأي لاعب مهما أظهر ولاءه، لأن كرة القدم أصبحت مرتبطة بالمصالح والاحتراف".

وشدد عبد الحفيظ على أن الكيان هو الباقي، مؤكدًا أن الأهلي لا يتوقف على لاعب، وقال: "اللاعب ممكن يكون محبوب، بس الجمهور بيحب الأهلي أكتر. والنادي فوق الجميع، واللي مش عايز يبقى في الأهلي نقوله مع السلامة، بس بحقوق النادي".

واختتم حديثه: "أي لاعب التزم بقيم النادي وكان محترم، يبقى على راسنا من فوق، حتى لو قضى موسم واحد بس داخل الأهلي".