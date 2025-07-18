طماعين والفلوس كثير.. طارق يحيى يفتح النار على نجوم الدوري المصري

تحدث النجم الأبيض السابق طارق يحيى لقناة "إم بي سي مصر" عن تطورات انتقالات محتملة في عالم الكرة المصرية، معيبًا على مبدأ انتقال اللاعبين بين القطبين الزمالك والأهلي.

تبادل اللاعبين بين الزمالك والأهلي

قال طارق: "أي لاعب يغادر الزمالك أو الأهلي فهو خاسر… إلا إذا انتقل بينهما"، مؤكدًا أن جدل انضمام زيزو من الزمالك إلى الأهلي حقير.

وأضاف: "الأهلي لا يُلقى عليه اللوم في ضم زيزو، فهو لاعب دولي بخبرات كبيرة، ومن الطبيعي أن يسعى إليه الفريق الأحمر".

مصير أحمد عبد القادر

كشف طارق عن مستقبل أحمد عبد القادر المحتمل، مشيرًا إلى أن الأهلي قد يوافق على رحيله إذا وصل عرض جيد من نادي بعيد عن الزمالك وبيراميدز.

وأوضح: "عبد القادر لا يجد موضعًا ثابتًا فنيًا داخل الأهلي بسبب وجود أسماء قوية مثل زيزو والشحات وطاهر"، معربًا عن قلق بعض مسؤولي الأهلي من انتقاله إلى الزمالك وتألقه هناك.

واستنكر يحيى ما وصفه بظاهرة الطمع في الأندية المحلية، قائلاً:“اللاعبون الآن طماعين جدًا… هنا في مصر يمكنهم الحصول على مليون ونصف شهريًا… بينما في المغرب وتونس أعلى راتب لا يتجاوز 200 ألف دولار”