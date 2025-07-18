الأهلي يخوض تدريبه الأول في معسكر تونس.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبه الأول في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكره المغلق الذي يقام هناك.



وحرص محمود الخطيب رئيس البعثة علي حضور المران في وجود محمد يوسف المدير الرياضي.

وشارك في المران جميع اللاعبين الذي يتوجدوا في القائمة وهم محمد الشناوي ومحمد سيحا مصطفي شوبير ومعهم أشرف داري وياسر ابراهيم ومصطفي العش واحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي ومحمد هاني وعمر كمال وكريم فؤاد ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأحمد رضا واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي افشة ومحمود حسن تريزييجه وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وأحمد مصطفي زيزو وحسين الشحات وجينيك جارديشار ومحمد شريف .