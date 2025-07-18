إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات.. علي غيط يكشف مفاجأة عن إخفاء خطاب فيفا

قال علي غيط نجم الإسماعيلي الأسبق إن خطاب إيقاف القيد للدراويش كان متواجدًا داخل النادي منذ شهر، وسيكون هناك عقوبة قوية على الإسماعيلي في حال تأخير السداد.

وقال في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "الخطاب القادم من فيفا بشأن الإيقاف كان في النادي منذ شهر، ولم يتم السداد، وتم إيقاف القيد 3 فترات على النادي".

وأكمل: "كان لدينا مهلة 15 يومًا، بعد ذلك يصبح القيد ثابت، ولك الحق في حل الأزمة لو سددت المستحقات خلال 15 يوما، وهناك أيضًا جواب يأتي للنادي بقبول الالتماس بترحيل العقوبة التأديبية لـ يناير ويفتح لك قيد استثنائي 15 يوما بشرط سداد مستحقات الـ 3 لاعيبه، بإجمالي 900 ألف دولار، ولكن ما حدث كان كارثي".

وأضاف: "المجلس يحتاج لـ مليون و 800 ألف دولار، هذا كل ما يحتاجه النادي بعيدًا عن مشكلة نادي النجوم، والتي لم يكن لها أي داعي من الأساس".

وتابع: "الإسماعيلية بها رجال أعمال على أعلى مستوى، ويستطيعون دعم النادي".

واستكمل: "لو لم يتم دفع المستحقات سيتم توقيع عقوبة أكبر بـ خصم 9 نقاط في الموسم الجديد، والعقوبة التالية ستكون هبوط الدراويش بشكل رسمي".

وأتم": "كل مجلس جديد يأتي يزيد من المشاكل داخل النادي، والأزمات مستمرة، النادي هبط.. القيد مقفول.. لدينا قضايا.. مستحقات لاعبين متأخرة.. ومشاكل في كل شئ، وليس لديك القدرة في التصرف أو إيجاد حلول".