تطوير شامل في الزمالك.. مشاريع إنشائية طموحة وملعب خاص

كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل مهمة تتعلق بخطط التطوير التي يشهدها النادي في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الإدارة تعمل بكل قوة على تحديث وتطوير البنية التحتية للقلعة البيضاء، بما يتماشى مع طموحات الجماهير وتطلعات الإدارة الحالية.

الفرع الجديد يشهد تقدمًا ملموسًا

وأشار نصر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إلى أن العمل في الفرع الجديد للنادي بمدينة 6 أكتوبر يسير وفق جدول زمني مدروس. وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء ملاعب متعددة الاستخدامات، تشمل ملاعب كرة سلة، كرة طائرة، وملاعب كرة قدم حديثة، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة لاستقبال تدريبات الفريق الأول قبل نهاية العام الجاري.

ملعب خاص بسعة 10 آلاف متفرج

وبخصوص حلم جماهير الزمالك بامتلاك استاد خاص، أكد نصر أن بناء استاد ضخم على الطراز العالمي يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا في الوقت الراهن. ومع ذلك، كشف عن خطة واقعية لبناء استاد متوسط السعة داخل الفرع الجديد، يتسع لنحو عشرة آلاف متفرج، ويكون بمثابة ملعب خاص للنادي يستضيف تدريباته وبعض مبارياته.

مفاجأة مرتقبة بشأن مشروع الاستاد

في خطوة مثيرة للاهتمام، ألمح هشام نصر إلى وجود مفاجأة كبرى تتعلق بمشروع الاستاد، مشيرًا إلى أن هناك تحركات لدراسة إنشاء ملعب آخر في موقع مختلف عن مدينة 6 أكتوبر، لكنه فضل عدم الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الاستاد يحتل أولوية قصوى لدى مجلس الإدارة، وسيكون محور اهتمام كبير خلال المرحلة المقبلة



