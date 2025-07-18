أحمد حسن : عتابي لزيزو كان بسبب غياب الصراحة مع الزمالك

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق سبب عتابه لاحمد مصطفي زيزو لاعب الأهلي الجديد

وقال الصقر أحمد حسن خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"لو اسم اللاعب مختلف موقفي مكنش هيتغير ..سواء زيزو أو غيره ..زيزو لاعب كبير بس انتقدته في أمرين "

وأضاف الصقر :"الأول أنه اقسم لحازم إمام أنه سيبقي في الزمالك وحلف بالله وبحياة بنته ..ليه الحلفان قول مش هجدد وخلاص دا حقك"

وتابع أحمد حسن :"القصة الثانية هي ذهابه للسفارة الأمريكية وعنده مباراة مهمة مع الزمالك ده تصرف ميصحش من لاعب محترف وبعقلية زيزو ..كان لازم يستني يخلص الموسم مع الزمالك ويروح الأهلي أو أي مكان زي مايحب".