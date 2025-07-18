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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن أولى صفقاته الصيفية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

تعاقد باريس سان جيرمان مع حارس المرمى الإيطالي الشاب ريناتو مارين، البالغ من العمر 19 عامًا، بعقد لمدة خمسة مواسم
وأبرم باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، أولى صفقاته الصيفية، بضم حارس مرمى جديد.

وأعلن باريس سان جيرمان في بيانٍ له أن ريناتو مارين، البالغ من العمر 19 عامًا، وافق على عقد لمدة خمسة مواسم حتى عام 2030.

وانضم اللاعب الإيطالي إلى بطل دوري أبطال أوروبا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع روما.

وينضم مارين، المولود في البرازيل، إلى زميله الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الذي يتبقى له عام واحد في عقده، أما حراس المرمى الآخرون في باريس سان جيرمان فهم ماتفي سافونوف وأرناو تيناس.

باريس سان جيرمان سان جيرمان ريناتو مارين

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