الشوط الأول .. الزمالك يتقدم على رع بهدف ناصر ماهر وديا

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام نظيره رع، المقامة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.



سجل ناصر ماهر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 27 من عمر الشوط.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و محمود بنتايج و محمود حمدي " الونش" وصلاح مصدق و عمر جابر و محمد شحاتة و عبد الله السعيد و أحمد عبد الرحيم “إيشو”وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.



جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من لاعبي الفريق للتسجيل.



وفي المقابل اعتمد رع على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.



وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.