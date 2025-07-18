الزمالك يفوز على رع بهدف نظيف وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره رع، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.



سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و محمود بنتايج و محمود حمدي " الونش" و صلاح مصدق و عمر جابر و محمد شحاتة و عبد الله السعيد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و ناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.



جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.



وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.



وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمهدي سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.



ودفع الجهاز الفني للفريق بكل من، سيف الجزيري وأحمد شريف وأحمد حمدي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وعلي نوفل وهاني ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلاً من العناصر التي شاركت منذ بداية اللقاء.



وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التي سنحت للفريق لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.