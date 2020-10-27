AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نوع من الأعشاب ينقص الوزن ومفيد لمرضى السكري.. تعرف عليه

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:46 م
نوع من الأعشاب ينقص
نوع من الأعشاب ينقص الوزن ومفيد لمرضى السكري
Advertisements
حياة عبد العزيز
الأعشاب البحرية واحدة من الأدوية الطبيعة العلاجية التي تستخرج من الطحالب البحرية التي تنمو في البحر والمحيطات والأنهار. 

يتم استهلاك الأعشاب البحرية بشكل شائع في البلدان الآسيوية حيث كانت جزءًا بارزًا من الوجبات الغذائية.


 فوائد الأعشاب البحرية :

1- إنقاص الوزن
 تحتوي الأعشاب البحرية على كمية جيدة من الألياف ويمكن أن يساعدك استهلاكها على الشعور بالشبع لفترة أطول ويجعلك تشعر بجوع أقل، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن وجود الفوكوكسانثين في الأعشاب البحرية قد يساعد في تقليل دهون الجسم.
  
2-  تخفض مستويات السكر في الدم

 تم إظهار النشاط المضاد لمرض السكر للأعشاب البحرية الصالحة للأكل في العديد من الدراسات.، وجدت دراسة أجريت، أن الفوكوكسانثين الموجود في الأعشاب البحرية قد يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.
 
كما أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الأعشاب البحرية يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

 تعد الأعشاب البحرية مصدرًا ممتازًا للألياف ، وهي عنصر غذائي مهم يلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي.
 
 تحتوي الأعشاب البحرية أيضًا على السكاريد الكبريتية التي ثبت أنها تزيد من نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء ، مما يساهم في تحسين صحة الأمعاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: تناول الأطفال الزبادي يحميهم من أمراض خطيرة.. السمنة أبرزها

لمرضى السكر والقلب.. تعرف على فوائد الجوافة

لن تتوقع.. دراسة تكشف فوائد الصيام المتقطع 

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

20 فائدة للبامية لا يتوقعها معظمنا

ترشيحاتنا

بـ البطانة ومن غير.. رانيا يوسف بـ 5 إطلالات مثيرة في الجونة السينمائي

متسبنيش لوحدي يا دكتور.. انهيار هدير الهادي بعد حبسها سنتين في التحريض على الفسق والفجور

خالد مرتجي يزور مانويل جوزيه في منزله بالبرتغال | صورة

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مجدي عبد الغني بعد حبسه 6 سنوات.. باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي

ترقب فى الزمالك لقرار وزير الرياضة بشأن توقيعات الرئيس أو المدير التنفيذى

قصة الرضيع أنس.. تركه والداه يصرخ من الجوع 9 أيام حتى الموت.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت مميز.. علا رشدي بإطلالة غير معتادة على السجادة الحمراء

بـ البطانة ومن غير.. رانيا يوسف بـ 5 إطلالات مثيرة في الجونة السينمائي

فستان أوف شولدر.. بشرى فى إطلالة جريئة من مهرجان الجونة.. شاهد