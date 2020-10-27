نوع من الأعشاب ينقص الوزن ومفيد لمرضى السكري.. تعرف عليه

الأعشاب البحرية واحدة من الأدوية الطبيعة العلاجية التي تستخرج من الطحالب البحرية التي تنمو في البحر والمحيطات والأنهار.





يتم استهلاك الأعشاب البحرية بشكل شائع في البلدان الآسيوية حيث كانت جزءًا بارزًا من الوجبات الغذائية.









فوائد الأعشاب البحرية :





1- إنقاص الوزن

تحتوي الأعشاب البحرية على كمية جيدة من الألياف ويمكن أن يساعدك استهلاكها على الشعور بالشبع لفترة أطول ويجعلك تشعر بجوع أقل، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.





أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن وجود الفوكوكسانثين في الأعشاب البحرية قد يساعد في تقليل دهون الجسم.

2- تخفض مستويات السكر في الدم





تم إظهار النشاط المضاد لمرض السكر للأعشاب البحرية الصالحة للأكل في العديد من الدراسات.، وجدت دراسة أجريت، أن الفوكوكسانثين الموجود في الأعشاب البحرية قد يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.

كما أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الأعشاب البحرية يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم.





3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي





تعد الأعشاب البحرية مصدرًا ممتازًا للألياف ، وهي عنصر غذائي مهم يلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي.