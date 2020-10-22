مشاكل فى القلب والعين.. احترس من مضاعفات مرض السكري

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو جلوكوز الدم أو سكر الدم، يساعد هرمون الأنسولين على وصول الجلوكوز إلى خلاياك لمنحها الطاقة.







مع مرض السكري من النوع 1، لا ينتج جسمك الأنسولين، مع مرض السكري من النوع 2، لا يصنع جسمك الأنسولين أو يستخدمه جيدًا. بدون أنسولين كافٍ ، يبقى الجلوكوز في دمك.





ما المشاكل الصحية التي يمكن أن يسببها مرض السكري؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أنه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الجلوكوز في الدم إلى حدوث مضاعفات، بما في ذلك:

أمراض العين، بسبب تغيرات في مستويات السوائل، وتورم في الأنسجة، وتلف الأوعية الدموية في العين

مشاكل القدم الناتجة عن تلف الأعصاب وانخفاض تدفق الدم إلى قدميك.

أمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى، لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم في اللعاب يساعد البكتيريا الضارة على النمو في فمك. تتحد البكتيريا مع الطعام لتشكيل طبقة رقيقة لزجة تسمى البلاك. يأتي البلاك أيضًا من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات أو النشويات. تسبب بعض أنواع البلاك أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة، وأنواع أخرى تسبب تسوس الأسنان.





أمراض القلب والسكتة الدماغية، والناجمة عن الأضرار التي لحقت الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في قلبك والأوعية الدموية.

مرض الكلى، بسبب تلف الأوعية الدموية في الكلى. يعاني الكثير من مرضى السكري من ارتفاع ضغط الدم.. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إتلاف الكلى.

مشاكل الأعصاب (اعتلال الأعصاب السكري)، الناتجة عن تلف الأعصاب والأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي أعصابك بالأكسجين والمواد المغذية.

مشاكل جنسية ومشاكل في المثانة، ناجمة عن تلف الأعصاب وانخفاض تدفق الدم في الأعضاء التناسلية والمثانة.

الأمراض الجلدية، وبعضها ناتج عن تغيرات في الأوعية الدموية الصغيرة وانخفاض الدورة الدموية. الأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بما في ذلك التهابات الجلد.





ما المشاكل الأخرى التي يمكن أن يعاني منها مرضى السكري؟

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فعليك الانتباه إلى مستويات السكر في الدم المرتفعة جدًا (ارتفاع السكر في الدم) أو المنخفضة جدًا (نقص السكر في الدم). يمكن أن تحدث هذه بسرعة ويمكن أن تصبح خطيرة. تشمل بعض الأسباب الإصابة بمرض أو عدوى أخرى وبعض الأدوية. يمكن أن تحدث أيضًا إذا لم تحصل على الكمية المناسبة من أدوية مرض السكري. لمحاولة منع هذه المشاكل، تأكد من تناول أدوية السكري بشكل صحيح، واتبع نظامك الغذائي الخاص بمرض السكري، وفحص نسبة السكر في الدم بانتظام.