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مرأة

البتر أخطرها.. مضاعفات تصيب مرضى السكري.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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آية التيجي
قال الدكتور سعيد الملاح أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب المنوفية، ورئيس جمعية مصر لعلوم الأوعية الدموية، أن هناك الكثير من المضاعفات التي يمكن أن تصيب مرضى السكري، حيث إن مرض السكري يستهدف الأوعية الدموية بشكل  رئيسي.

وأفاد الملاح، بأن أخطر المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها مريض السكري هو القدم السكري، حيث إنها تعتبر آخر مرحلة، ومن المعروف أن مرض السكري يتسبب في حدوث تصلب الشرايين، وبالتالي يتسبب في انسداد أو ضيق في الأوعية الدموية، وبالتالي عدم وصول الدم بالشكل الكافي للأطراف، والقدمين بالأخص.

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وتابع الملاح في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه عندما يتعرض مريض السكري إلى الإصابة، فإنه يتعرض إلى حدوث التهاب، والذي يمكن أن تنتشر بشكل كبير وبسرعة واسعة على القدم.

وأوضح الملاح أن وجود خراج في القدم، أو تعرض مريض السكري لجرح بسيط كفيل بحدوث التهابات في القدم، ويمكن أن تسبب هذه الالتهابات في تكون الصديد، ومن ثم يضطر الطبيب إلى البتر في بعض الحالات المتأخرة.

وموه الملاح، إلى أن البتر يعتبر في الحالات المهملة والمتاخرة، إلا أن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن يصفها الطبيب لمريض السكري لتجنب حدوث المضاعفات الناتجة عند وجود جروح في القدم.

وإليكم اللقاء كاملا من هنا..
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