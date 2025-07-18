قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار المرشد الإيراني: التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية غير مطروح حاليا
محافظة القاهرة: 4 عمال روبابيكيا سبب انهيار عقار مصر القديمة
انفاذ 4 افراد و استخراج حالة وفاة .. تطورات جديدة فى إنهيار عقار مصر القديمة
بعد محمد صلاح.. نجم مصري جديد يوقع عقدا مع ليفربول
72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص
الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد علاء حارس الجونة
الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين أسفل عقار الساحل بشبرا
جنبلاط: جبل العرب جزء من سوريا وندعو للتحقيق في أحداث السويداء
المؤتمر: العلاقات المصرية السعودية نموذج للتكامل العربي والشراكة الاستراتيجية
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة سمنان الإيرانية
حسم مصير قانون الإيجار القديم في هذا الموعد.. العد التنازلي بدأ
السفير ناصر كامل: العالم يواجه تحديا مناخيا غير مسبوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص
72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن موعد إجازة 23 يوليو 2025، بعدما أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الإجازة تشمل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، مع ترحيل موعدها إلى يوم الخميس، بدلًا من الأربعاء، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من عطلة نهاية الأسبوع.

إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر

إجازة 23 يوليو 2025 واحدة من العطلات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتمنح للموظفين والعاملين في الدولة بكلا القطاعين دون أي خصم من الأجر الشهري، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على احترام المناسبات الوطنية الهامة.

ترحيل الإجازة إلى الخميس 24 يوليو 2025

في إطار السياسة الحكومية المتعلقة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن يكون يوم الخميس 24 يوليو 2025 هو الإجازة الرسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.

ويشمل هذا القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

لماذا تم ترحيل موعد إجازة 23 يوليو 2025؟

يأتي قرار ترحيل موعد الإجازة في إطار خطة الدولة لتوحيد أيام العطلات الرسمية لتكون في نهاية الأسبوع، ما يساعد في تقليل تعطل العمل وسط الأسبوع، ويمنح المواطنين فرصة لقضاء عطلات أطول دون التأثير الكبير على سير العمل، ليحصل الموظفون على 3 أيام راحة متتالية.

موعد إجازة 23 يوليو 2025 للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل محمد جبران، في بيان  رسمي صادر عن الوزراة ، أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.
وأصدرت وزارة العمل، "الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2025 " بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديرى مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ فى نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها فى مواقع العمل المختلفة.

وبهذه المناسبة يهنئ وزير العمل الشعب المصرى وعمال مصر، قاطرة التنمية، بهذه الذكرى المجيدة، داعيًا الله أن يُعيدها على البلاد بالخير والتقدم والازدهار، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى. 

العاملون المستبعدون من إجازة 23 يوليو

رغم أن الإجازة تشمل أغلب فئات الموظفين، إلا أن هناك فئات محرومة من التمتع بإجازة ثورة 23 يوليو، وهم:

  • العاملون بنظام الورادي والمناوبات في المصانع والمرافق الحيوية
  • بعض العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا فرق الطوارئ وموظفي المستشفيات
  • العاملون في النقل والمواصلات العامة
  • رجال الأمن والحماية المدنية
  • موظفو غرف العمليات الحكومية

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2025

1. إجازة 23 يوليو 2025

تُصادف ذكرى ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، لكن سيتم الاحتفال بها فعليًا يوم الخميس 24 يوليو.

2. إجازة المولد النبوي الشريف

تعتبر ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية الكبرى، وتوافق هذا العام الخميس 4 سبتمبر 2025.

3. إجازة نصر أكتوبر 1973

تختتم الإجازات الرسمية لعام 2025 بذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، والتي توافق يوم الإثنين 6 أكتوبر، وتعد من أبرز الأعياد الوطنية في مصر

إجازة 23 يوليو موعد إجازة 23 يوليو 2025 الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2025 عيد ثورة 23 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد بنك الخليج السوداني المملوك للدعم السريع

المقاومة الفلسطينية

جيش الاحتلال يزعم قتـ.ل 4 قيادات من المقاومة الفلسطينية في غزة

أطفال غزة

المجاعة تنهش البراءة.. وفاة طفلة عمرها عام ونصف بسبب سوء التغذية في غزة

بالصور

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

إطلالة صيفية.. مي سليم تثير ضجة بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد