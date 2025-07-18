بعد ترحيلها رسميا| إجازة 23 يوليو لـ موظفي القطاع الخاص.. وضعف الأجر لهؤلاء

شغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤلات العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، عن موعد إجازة 23 يوليو ، والتي من المقرر أن يتم منحها الخميس القادم الموافق 24 يوليو.

في هذا السياق، أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .



ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر .

وطبقا لقانون العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وللعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

الفئات المحرومة قانونا من اجازة 23 يوليو

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.



موعد تطبيق قانون العمل الجديد



وتجدر الاشارة إلى أنه سيتم العمل بقانون العمل الجديد رسميا ابتداءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به.