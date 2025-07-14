مكافأة نهاية الخدمة.. مفاجأة تنتظر موظفي القطاع الخاص سبتمبر المقبل

ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، تطبيق قانون العمل الجديد فعليا على أرض الواقع لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي عليه مؤخرا .



وطبقا لتصريحات وزير العمل، فسيتم العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به.

و يٌمثل قانون العمل الجديد، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء من خلال الحقوق أو الواجبات، بما يتفق مع رؤية مصر الاقتصادية التي تستهدف مُشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية.

ويتساءل العديد من المواطنين عن ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل الجديد ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي .



صرف مكافأة نهاية الخدمة



نظم قانون العمل الجديد ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش .



ووفقا للمادة 172من القانون الجديد ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.



وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

- تستحق هذه المٌكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المٌتدرج حسب الأحوال.

- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.



وهذه المكافأة تُمنح بشرط عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة.

و تُصرف المكافأة بعد إنهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل أو التقاعد.



يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عاما.

وإذا استلزم الأمر، يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.