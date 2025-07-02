ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديد

افتتح وزير العمل محمد جبران ور

شة عمل تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، بأحد فنادق القاهرة، في إطار خطة "الوزارة" للتوعية بقانون العمل الجديد.

التوعية بقانون العمل الجديد

وقال وزير العمل "إن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات تنظمها الوزارة بهدف التوعية بقانون العمل الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد بشأنه شاركت فيه كل الجهات والمؤسسات المعنية، حتى يصدر تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وأصحاب الأعمال.

مواد القانون

شهدت الورشة التي حاضر فيها المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي، شرحا ونقاشات حول مواد القانون التي حرصت وتوافقت مع جميع الأطراف من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على تحقيق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة، والتشجيع على جذب الاستثمار، ومراعاة معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا.