وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون لتدريب وتشغيل "ذوي الهمم"

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين "الوزارة"، و"مؤسسة إبتسامة المتخصصة في تدريب ذوي الهمم"..

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات تدريب وتأهيل ذوي الهمم،بتنظيم ورش عمل مشتركة بين "المؤسسة" و"المديريات"، بهدف تحديد فرص التدريب، والعمل الملائمة لكل شخص من ذوى الهمم ،لتتوافق مع المؤهلات والامكانيات الخاصة بهم ،وتجعلهم عناصر فعالة داخل مواقع العمل ،حتى لا يكون عبئاً على المؤسسة التى يلتحقوا للعمل بها..قام بالتوقيع على البروتوكول عن وزارة العمل، هبة أحمد مدير عام التشغيل، وعن "مؤسسة إبتسامة"،أشرف جمال الدين عثمان رئيس مجلس الأمناء.