إلزام المجالس الطبية المتخصصة بمنح ذوى الهمم خطاب بامتلاك وقيادة سيارة مجهزة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام المجالس الطبية المتخصصة بالموافقة على منح شخص من ذوي الهمم خطاب بامتلاك وقيادة سيارة مجهزة طبي، وألغت قرار الجهة الإدارية برفضها تسليمه جواب الموافقة.



ووضعت وزارة المالية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، مجموعة من البنود الجديدة لحوكمة استيراد سيارات المعاقين، التي توقفت خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقف نظام التسجيل المسبق.

واستعدت وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية لوضع معايير جديدة تتعلق بضوابط استيراد السيارات الخاصة بالمعاقين ، بما في ذلك وقف استيراد السيارات لمدة 6 أشهر.

وتعمل الوزارات الثلاث على إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي ينظم حقوق ذوي الإعاقة في استيراد السيارات الخاصة بهم.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث اللوائح بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الاستيراد.