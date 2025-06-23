مأساة 3 فتيات من ذوي الهمم.. يعيشون بمفردهم بعد حبس شقيقتهم والتضامن تتدخل

تعيش 3 فتيات من ذوي الهمم في قرية البتانون في محافظة المنوفية في مأساة كبيرة، بعد حبس شقيقتهم الرابعة في قضايا شيكات وأصبحت من الغارمات.

وتعيش الفتيات دون ماوي سوي غرفة صغيرة لا يوجد بها سوي مرتبة ويعانون من فقدان تام للوعي والتعامل مع الأشخاص، وأخري تعاني من فقدان جزئي.

وبعد حبس شقيقتهم الرابعة في قضية شيكات وأقساط أصبحت الفتيات دون ماوي حقيقي سوي العطف من الجيران الذين يتدخلون لإيصال الطعام لهم.

وناشد الأهالي جميع المسئولين وطرقوا ابواب الجميع من أجل إنقاذ الفتيات.

فيما تدخلت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية، حيث انتقل محمد جمعة الي الفتيات وأعلن نقلهم إلي دار إيواء للكبار بمدينة منوف.

وتابع أنه سيتم متابعة الحالة حتي الانتهاء من إجراءات نقلهم ورعايتهم وتوفير كل سبل الرعاية لهم.