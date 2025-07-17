إجازة 23 يوليو 2025 .. الموعد الرسمي وعدد الأيام

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025، يترقبه ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص .

إجازة ثورة 23 يوليو من أبرز الإجازات الرسمية المعتمدة سنويًا في جدول العطلات الرسمية، وتمنح كإجازة مدفوعة الأجر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وجاء ذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

تمنح الإجازة للعاملين في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهات الحكومية، والهيئات العامة، وموظفي القطاع الخاص، دون أي خصم من المرتب الشهري، وفقًا لقانون العمل المصري.

ترحيل إجازة 23 يوليو 2025

استمرارًا للسياسة الحكومية التي اتبعها مجلس الوزراء خلال السنوات الماضية، التي تقضي بترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي لها، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وبذلك يحصل الموظفون على عطلة رسمية تمتد من الخميس وحتى السبت 26 يوليو.

تُعد إجازة ثورة 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تصرف كاملة دون خصومات من المرتب، بموجب أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتُطبق على العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يضمن المساواة في الامتيازات بين مختلف فئات العاملين.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2025



الخميس 4 سبتمبر 2025.. إجازة عيد المولد النبوي الشريف

الاثنين 6 أكتوبر 2025.. إجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيد