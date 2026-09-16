سقوط شجرة يعطل الحركة المرورية بالدقي دون وقوع إصابات

شهد تقاطع شارعي إيران مع محيي الدين أبو العز بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، اليوم، سقوطا مفاجئا لشجرة ضخمة، مما أسفر عن إعاقة جزئية لحركة السيارات، وتضرر أتوبيس تصادف توقفه بالمكان، إضافة إلى إحداث تلفيات بميكروباص تصادف خلوه من الركاب، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بفريق عمل لموقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تجرى حاليا أعمال تقطيع الشجرة ورفع حطامها لإعادة فتح الطريق بصورة كاملة.

وتسبب الحادث في تكدس مروري مؤقت وتجمهر عدد من المارة لمتابعة جهود الإنقاذ، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها لتطهير الشارع وتأمين حركة المرور لضمان عودتها لطبيعتها في أقرب وقت.