التعليم العالي: 30 فريقًا يتأهلون لنهائيات مسابقة تحدي ابتكار المستشعرات

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نتائج التصفيات قبل النهائية لمسابقة «تحدي ابتكار المستشعرات 2026 – Sensor X Challenge 2026»"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان؛ بهدف تشجيع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة قائمة على تطبيقات المستشعرات، ومواجهة التحديات المستقبلية.

وشهدت المسابقة مشاركة 432 طالبًا يمثلون 142 فريقًا، تأهل منها 87 فريقًا إلى مرحلة التحكيم، وصولًا إلى اختيار 30 فريقًا للتأهل إلى التصفيات النهائية، وتنوعت مشروعات الفرق المتأهلة بين مجالات البنية التحتية والإنشاءات، والبيئة والاستدامة، والزراعة الذكية، والصحة والطب الحيوي، والصناعة والتصنيع، والطاقة والمرافق، والمدن الذكية، والموارد المائية والبحرية.

وأكد د.تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة «Sensor X Challenge 2026» تعكس حرص الصندوق على اكتشاف المواهب والقدرات الابتكارية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق وذات أثر اقتصادي ومجتمعي، موضحًا أن المسابقات الابتكارية تمثل بداية لمسار متكامل من الرعاية، يشمل الاحتضان والتوجيه والتدريب وربط المشروعات الواعدة بالجهات الداعمة وشركاء الصناعة.

وأضاف د.تامر حمودة أن طلاب الجامعات والمعاهد المصرية يمثلون بنكًا وطنيًا للأفكار والطاقات الابتكارية، بما يمتلكونه من قدرات علمية وإبداعية قادرة على تقديم حلول غير تقليدية للتحديات التنموية والمستقبلية، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه العقول وتمكينها من أدوات التكنولوجيا وريادة الأعمال يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة، ويدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام وتعزيز تنافسية الدولة المصرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، أكد د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، أهمية المسابقات الابتكارية في تنمية مهارات الطلاب العلمية والإبداعية، وإتاحة بيئة تنافسية تساعدهم على اكتساب الخبرات والعمل الجماعي، مشيرًا إلى حرص المعهد على دعم الأنشطة التي تكتشف مواهب الطلاب وتشجعهم على تقديم أفكار وحلول تسهم في خدمة المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت د.غادة خضري مديرة المسابقة بالصندوق، أن المشروعات المتأهلة عكست تنوعًا في استخدام تقنيات المستشعرات وتطبيقاتها، لافتة إلى أن عملية التحكيم ركزت على اختيار الأفكار المتميزة من حيث الابتكار وإمكانية التطوير والتطبيق، بما يؤهل الفرق للمنافسة خلال المرحلة النهائية.

جدير بالذكر أن مسابقة "Sensor X Challenge 2026" تأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب على توظيف العلوم والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية ذات أثر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة والابتكار.

🔗 للاطلاع على قائمة الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1oJmSKpLwUAyrE7JNxf8HDXQmN_PbLO4U/view?usp=drive_link