قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشعب السوري يقر إلغاء محكمة قضايا الإرهاب.. ماذا يتضمن القرار؟
مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة
قرار عاجل بشأن الشاب الخليجي في واقعة فتاة البيرة بالتجمع
شهيد ومصابان.. قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
مرشح للرئاسة الفرنسية: حرب إيران غير شرعية.. وإغلاق هرمز يحمل شعوب العالم فاتورة الأزمة
"المدرس بيتأخر عادي".. غضب بين طلاب مدرسة بالمنيا بعد منعهم من الدخول لتأخر 5 دقائق
محمد عبد الجليل يصدم جماهير الأهلي: بيراميدز بطل الدوري.. وعموتة يحتاج للصبر
وزير الطاقة الأمريكي: 18 مليون برميل نفط خرجت من الخليج أمس
مهند الربيعي: ارتفاع معدلات النزوح من الساحل الغربي لليمن بسبب التوترات العسكرية
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل
لقاء سري في مسقط.. تعهد حوثي بعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية
أذكار المساء بعد صلاة العصر.. كلمات من سنة النبي تحفظك من العين والحسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: 30 فريقًا يتأهلون لنهائيات مسابقة تحدي ابتكار المستشعرات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نتائج التصفيات قبل النهائية لمسابقة «تحدي ابتكار المستشعرات 2026 – Sensor X Challenge 2026»"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان؛ بهدف تشجيع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة قائمة على تطبيقات المستشعرات، ومواجهة التحديات المستقبلية.

وشهدت المسابقة مشاركة 432 طالبًا يمثلون 142 فريقًا، تأهل منها 87 فريقًا إلى مرحلة التحكيم، وصولًا إلى اختيار 30 فريقًا للتأهل إلى التصفيات النهائية، وتنوعت مشروعات الفرق المتأهلة بين مجالات البنية التحتية والإنشاءات، والبيئة والاستدامة، والزراعة الذكية، والصحة والطب الحيوي، والصناعة والتصنيع، والطاقة والمرافق، والمدن الذكية، والموارد المائية والبحرية.

وأكد د.تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة «Sensor X Challenge 2026» تعكس حرص الصندوق على اكتشاف المواهب والقدرات الابتكارية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق وذات أثر اقتصادي ومجتمعي، موضحًا أن المسابقات الابتكارية تمثل بداية لمسار متكامل من الرعاية، يشمل الاحتضان والتوجيه والتدريب وربط المشروعات الواعدة بالجهات الداعمة وشركاء الصناعة.

وأضاف د.تامر حمودة أن طلاب الجامعات والمعاهد المصرية يمثلون بنكًا وطنيًا للأفكار والطاقات الابتكارية، بما يمتلكونه من قدرات علمية وإبداعية قادرة على تقديم حلول غير تقليدية للتحديات التنموية والمستقبلية، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه العقول وتمكينها من أدوات التكنولوجيا وريادة الأعمال يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة، ويدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام وتعزيز تنافسية الدولة المصرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، أكد د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، أهمية المسابقات الابتكارية في تنمية مهارات الطلاب العلمية والإبداعية، وإتاحة بيئة تنافسية تساعدهم على اكتساب الخبرات والعمل الجماعي، مشيرًا إلى حرص المعهد على دعم الأنشطة التي تكتشف مواهب الطلاب وتشجعهم على تقديم أفكار وحلول تسهم في خدمة المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت د.غادة خضري مديرة المسابقة بالصندوق، أن المشروعات المتأهلة عكست تنوعًا في استخدام تقنيات المستشعرات وتطبيقاتها، لافتة إلى أن عملية التحكيم ركزت على اختيار الأفكار المتميزة من حيث الابتكار وإمكانية التطوير والتطبيق، بما يؤهل الفرق للمنافسة خلال المرحلة النهائية.

جدير بالذكر أن مسابقة "Sensor X Challenge 2026" تأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب على توظيف العلوم والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية ذات أثر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة والابتكار.

🔗 للاطلاع على قائمة الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1oJmSKpLwUAyrE7JNxf8HDXQmN_PbLO4U/view?usp=drive_link

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: مؤشر الابتكار العالمي 2025 يؤكد حضور مصر في منظومة الابتكار الدولية

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج دعاية متطرفة بقوالب ترفيهية

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أدان محاولة استهداف مكة المكرمة.. الأزهر: المساس بحرمة البلد الحرام استعداء لمشاعر المسلمين

بالصور

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل
مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل
مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد