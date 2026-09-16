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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية حتى غدٍ الخميس في السابعة مساءً

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إتاحة تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستمر تسجيل طلبات تقليل الاغتراب وتعديلها حتى الساعة السابعة مساءً غدًا الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

وتؤكد الوزارة أن إجراءات تقليل الاغتراب تتم إلكترونيًا بالكامل، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وفي حدود الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، وطبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والشروط المقررة.

وتهيب الوزارة بالطلاب الراغبين في الاستفادة من خدمة تقليل الاغتراب سرعة تسجيل طلباتهم قبل انتهاء الموعد المحدد، والتأكد من إتمام وحفظ الرغبات بصورة صحيحة.

وتدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي تنسيق الجامعات 2026

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