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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بشبرا الخيمة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية .
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء ووالديهم ، 4 منهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة) ، وطرف ثان: (عاملان – أحدهما مصاب بجرح باليد) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام عصا خشبية والتراشق بزجاجات مياه غازية مما أدى إلى حدوث إصاباتهم المنوه عنها .


 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى") .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

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