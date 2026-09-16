بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (3 أشقاء ووالديهم ، 4 منهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة) ، وطرف ثان: (عاملان – أحدهما مصاب بجرح باليد) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام عصا خشبية والتراشق بزجاجات مياه غازية مما أدى إلى حدوث إصاباتهم المنوه عنها .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى") .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





