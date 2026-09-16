استعدادات أمنية مكثفة قبل زيارة البابا تواضروس لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا

شهدت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا استعدادات أمنية مكثفة، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للإيبارشية.

وأجرى مدير الأمن العام، ومدير المباحث، ومسؤول الأمن الوطني، ومدير الحماية المدنية، ومدير المرور، ومدير الإسعاف، جولة تفقدية لمحطات زيارة قداسة البابا، وذلك للوقوف على الترتيبات والتجهيزات الأمنية والخدمية اللازمة، والتأكد من جاهزية مختلف الجهات المشاركة في تأمين وتنظيم الزيارة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التنسيق بين الأجهزة المعنية، لضمان خروج الزيارة بالشكل المنظم وتوفير سبل التأمين اللازمة خلال فعاليات زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني للإيبارشية.