الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في ختام تعاملات الأربعاء 16 سبتمبر

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا في مصر، لتسجل مستويات تتجاوز 52 جنيهًا للشراء والبيع في عدد كبير من البنوك.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار ختام تعلاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، وفقًا لأحدث بيانات أسعار الصرف المعلنة بالبنوك.

سعر الدولار في البنوك

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في ختام التعاملات لدى بنك الكويت الوطني، عند 52.23 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.33 جنيه.

وجاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة التالية، ليسجل الدولار 52.22 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك نكست وبنك قناة السويس نحو 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» نحو 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع.

سجل في البنك التجاري الدولي CIB وبنك بيت التمويل الكويتي نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، كما بلغ السعر نفسه في الأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية والمصري الخليجي والتنمية الصناعية والمصرف المتحد وHSBC والعقاري المصري العربي والعربي الأفريقي.

أما بنك مصر فسجل الدولار نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات ختام التعاملات.

وسجل الدولار في كريدي أجريكول نحو 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع.

بينما بلغ في بنك البركة 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الأول «FABMISR»، سجل الدولار 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

بينما بلغ في بنك أبوظبي الإسلامي 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع، مع تسجيل تراجع وفقًا للبيانات المعلنة.

الدولار في البنوك الأقل سعرًا

وعلى الجانب الآخر، استقر سعر الدولار في بنك فيصل عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

كما تداول في بنك أبوظبي التجاري عند 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي نحو 52.19 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع.

تفاوت في الأسعار

وتوضح بيانات ختام التعاملات تفاوت أسعار الدولار بين البنوك، مع تصدر بنك الكويت الوطني قائمة أعلى أسعار الشراء المسجلة في البيانات المتاحة، عند 52.23 جنيه للدولار.