شركة “أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م” تبدأ إنتاج "مشروب أورونامين سي” محلياً لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير

أعلنت شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م، عن بدء الإنتاج المحلي لمشروب التغذية الشهير "مشروب أورونامين سي" من مصنعها المُقام في المنطقة الصناعية بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، والممتد على مساحة 95 ألف متر مربع، في خطوة استراتيجية تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وتُمثل هذه الخطوة محطة مفصلية في خطة التوسع العالمي للشركة؛ حيث تقرر اعتماد مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير المشروب إلى أسواق منطقة الخليج العربي—والتي تشمل الإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والكويت—بدءًا من عام 2026، وذلك للاستفادة من المزايا التنافسية للبنية التحتية المصرية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن الكوادر البشرية المؤهلة.



ويأتي توطين إنتاج "مشروب أورونامين سي" في مصر ليُجسد ثقة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م " الاستثمارية في السوق المصري، وتأكيدًا على التزامها بدعم القدرات التصنيعية المحلية وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بكفاءة عالية.

ويعد "مشروب أورونامين سي" من أشهر المشروبات المغذية الغنية بفيتامين سي ومجموعة الفيتامينات الأساسية؛ حيث يحظى بحضور تاريخي وشعبية واسعة في منطقة الخليج منذ إطلاقه لأول مرة عام 1985. وقد بدأ طرح المنتج في السوق المصري أوائل عام 2024، ليصل اليوم إلى مرحلة التوطين والإنتاج المحلي الكامل بالعبوة القياسية 120 مل.

نبذة عن "مشروب أورونامين سي”



“مشروب أورونامين سي ” هو مشروب غازي مغذي يحتوي على مجموعة من الفيتامينات، من بينها فيتامين سي. ويأتي بالحجم الأمثل 120 مل، ليمنح إحساسًا منعشًا.



الملف التعريفي للشركة البند

شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م

تاريخ التأسيس 3 مايو 2023

المقر الرئيسي 2 شارع جعفر الصادق، الدور الرابع، شارع عبدالله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، القاهرة، مصر

المصنع العاشر من رمضان، المناطق الصناعية، قطع رقم (32-40)، الروبيكي، أرض المطورين، الشرقية، مصر

عدد الموظفين 156 موظفًا حتى 31 أغسطس 2026

نشاط الشركة تصنيع وتوزيع المشروبات الغذائية

الممثل كيوتو تايرا، العضو المنتدب

شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م هي إحدى الشركات التابعة لشركة أوتسوكا للأدوية المحدودة - اليابان(Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.) وانطلاقًا من فلسفة الشركة القائمة على أن “يبتكر أفراد أوتسوكا منتجات جديدة من أجل صحة أفضل للعالم”، تلتزم الشركة بتعزيز رفاهية الإنسان من خلال أنشطتها في قطاع المنتجات المغذيات الصحية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تدعم الحفاظ على الصحة اليومية وتعزيزها عبر منتجات وخدمات مبتكرة قائمة على أسس علمية.