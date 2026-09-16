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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة بدر بالقاهرة تفتح باب التقدم لمنح دراسية للموهوبين في السينما والموسيقى

جامعة بدر
جامعة بدر
نهلة الشربيني

أعلنت كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر بالقاهرة، فتح باب التقدم لمنح دراسية للموهوبين في مجالي السينما والموسيقى، بهدف دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها للحصول على دراسة أكاديمية وتدريب عملي متخصص في مجالات الفنون وصناعة المحتوى.

وقال الدكتور وائل عناني، عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر بالقاهرة، إن المنح تأتي في إطار حرص الكلية على اكتشاف المواهب المتميزة في مجالات السينما والموسيقى، والعمل على توفير البيئة الأكاديمية والتدريبية التي تساعدها على تطوير قدراتها وتحويل الموهبة إلى مسار علمي وعملي.

وأوضح أن الكلية تسعى من خلال هذه المنح إلى دعم الطلاب الموهوبين وإتاحة فرص حقيقية أمامهم للتعلم والتدريب على أيدي متخصصين وأساتذة ذوي خبرات في مجالات الفنون المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المشاركة في صناعة السينما والموسيقى والمحتوى الإبداعي.

وتشمل منح قسم السينما الموهوبين في مجالات الإخراج، والتصوير السينمائي، والكتابة، والمونتاج، والديكور والفنون المرتبطة بصناعة الأفلام.

كما تشمل منح قسم الموسيقى الموهوبين في مجالات الغناء، والعزف، والقيادة الموسيقية، والتأليف الموسيقي.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بمنح قسم السينما الدكتور وائل عناني، عميد الكلية، والدكتور رامي بنيامين، وكيل الكلية، والدكتور خالد بهجت، رئيس قسم السينما، والدكتور أيمن أبو المكارم، مدير التصوير السينمائي، والدكتورة مها فاروق، أستاذة الديكور، والأستاذ سمير فرج، مدير التصوير السينمائي.

وفي مجال الموسيقى، تضم لجنة التحكيم الدكتور فوزي الشامي، عميد المعهد العالي للكونسيرفتوار، والدكتور محسن السيد، عميد كلية التربية الموسيقية سابقًا، والدكتور محمود بيومي، أستاذ بالمعهد العالي للكونسيرفتوار في شعب الآلات والغناء والقيادة والتأليف.

ودعت كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر بالقاهرة الراغبين في التقدم للمنح إلى التواصل مع الكلية للتعرف على إجراءات وشروط التقديم والاستفادة من المنح.

جامعة بدر كلية العلوم السينمائية والمسرحية وزارة التعليم العالي

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