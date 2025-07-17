موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا وبيان عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موعد إجازة 23 يوليو 2025، كجزء من جدول العطلات، مشيرًا إلى أن هذه الإجازة تشمل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، مع ترحيل موعدها إلى يوم الخميس، بدلًا من الأربعاء، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من عطلة نهاية الأسبوع.

إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر

تُعتبر إجازة 23 يوليو 2025 واحدة من العطلات الرسمية المعترف بها وفقًا لقانون العمل، وتمنح للموظفين والعاملين في الدولة بكلا القطاعين دون أي خصم من الأجر الشهري، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على احترام المناسبات الوطنية الهامة.



ترحيل الإجازة إلى الخميس 24 يوليو 2025

في إطار السياسة الحكومية المتعلقة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن يكون يوم الخميس 24 يوليو 2025 هو الإجازة الرسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.

ويشمل هذا القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

لماذا تم ترحيل موعد إجازة 23 يوليو 2025؟

يأتي قرار ترحيل موعد الإجازة في إطار خطة الدولة لتوحيد أيام العطلات الرسمية لتكون في نهاية الأسبوع، ما يساعد في تقليل تعطل العمل وسط الأسبوع، ويمنح المواطنين فرصة لقضاء عطلات أطول دون التأثير الكبير على سير العمل، ليحصل الموظفون على 3 أيام راحة متتالية.

بيان بشأن القطاع الخاص

أعلن وزير العمل محمد جبران، في بيان رسمي صادر عن الوزراة ، أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.

وأصدرت وزارة العمل، "الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2025 " بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديرى مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ فى نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها فى مواقع العمل المختلفة.

وبهذه المناسبة يهنئ وزير العمل الشعب المصرى وعمال مصر، قاطرة التنمية، بهذه الذكرى المجيدة، داعيًا الله أن يُعيدها على البلاد بالخير والتقدم والازدهار، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.



العاملون المستبعدون من إجازة 23 يوليو

رغم أن الإجازة تشمل أغلب فئات الموظفين، إلا أن هناك فئات محرومة من التمتع بإجازة ثورة 23 يوليو، وهم:

العاملون بنظام الورادي والمناوبات في المصانع والمرافق الحيوية

بعض العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا فرق الطوارئ وموظفي المستشفيات

العاملون في النقل والمواصلات العامة

رجال الأمن والحماية المدنية

موظفو غرف العمليات الحكومية

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2025

1. إجازة 23 يوليو 2025

تُصادف ذكرى ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، لكن سيتم الاحتفال بها فعليًا يوم الخميس 24 يوليو.

2. إجازة المولد النبوي الشريف

تُعتبر ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية الكبرى، وتوافق هذا العام الخميس 4 سبتمبر 2025.

3. إجازة نصر أكتوبر 1973

تُختتم الإجازات الرسمية لعام 2025 بذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، والتي توافق يوم الإثنين 6 أكتوبر، وتُعد من أبرز الأعياد الوطنية في مصر.