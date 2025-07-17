قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم إظهار جزء من الشعر من الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا وبيان عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص
حقيقة وفاة زيزي مصطفى .. جمال عبد الناصر مصدر الشائعة | ومنة شلبي ترد : عيب
الصور تفضح التناقض | من سوبر مان إلى مرض ترامب المزمن
الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب
لعزل الفلسطينيين جغرافيًا.. قيادي بفتح: الضفة الغربية مستهدفة بالتقسيم لـ3 محاور
كيف تحصل على معاش العمالة غير المنتظمة ؟ الفئات المستحقة للمعاش
ضبط المتهم في الاعتداء على بائع العسلية بالمحلة
طقس الجمعة .. حرارة شديدة وشبورة مائية صباحا
ماضاعش .. لجنة تعليم الفيوم تعثر على ملف طالب الإعدادية بـ شئون الطلبة
القومي للبحوث: نجحنا في تطوير لقاح مصري 100% لكورونا
حرام تخضّوا منة| منشور مثير من ناهد السباعي عن شائعة وفاة زيزي مصطفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا وبيان عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص

موعد إجازة 23 يوليو بعد تريحلها وبيان عاجل بشأن القطاع الخاص
موعد إجازة 23 يوليو بعد تريحلها وبيان عاجل بشأن القطاع الخاص
عبد العزيز جمال

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موعد إجازة 23 يوليو 2025، كجزء من جدول العطلات، مشيرًا إلى أن هذه الإجازة تشمل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، مع ترحيل موعدها إلى يوم الخميس، بدلًا من الأربعاء، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من عطلة نهاية الأسبوع.

إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر

تُعتبر إجازة 23 يوليو 2025 واحدة من العطلات الرسمية المعترف بها وفقًا لقانون العمل، وتمنح للموظفين والعاملين في الدولة بكلا القطاعين دون أي خصم من الأجر الشهري، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على احترام المناسبات الوطنية الهامة.

ترحيل الإجازة إلى الخميس 24 يوليو 2025

في إطار السياسة الحكومية المتعلقة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن يكون يوم الخميس 24 يوليو 2025 هو الإجازة الرسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.

ويشمل هذا القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

لماذا تم ترحيل موعد إجازة 23 يوليو 2025؟

يأتي قرار ترحيل موعد الإجازة في إطار خطة الدولة لتوحيد أيام العطلات الرسمية لتكون في نهاية الأسبوع، ما يساعد في تقليل تعطل العمل وسط الأسبوع، ويمنح المواطنين فرصة لقضاء عطلات أطول دون التأثير الكبير على سير العمل، ليحصل الموظفون على 3 أيام راحة متتالية.

بيان بشأن القطاع الخاص 

أعلن وزير العمل محمد جبران، في بيان  رسمي صادر عن الوزراة ، أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.
وأصدرت وزارة العمل، "الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2025 " بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديرى مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ فى نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها فى مواقع العمل المختلفة.

وبهذه المناسبة يهنئ وزير العمل الشعب المصرى وعمال مصر، قاطرة التنمية، بهذه الذكرى المجيدة، داعيًا الله أن يُعيدها على البلاد بالخير والتقدم والازدهار، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

العاملون المستبعدون من إجازة 23 يوليو

رغم أن الإجازة تشمل أغلب فئات الموظفين، إلا أن هناك فئات محرومة من التمتع بإجازة ثورة 23 يوليو، وهم:

  • العاملون بنظام الورادي والمناوبات في المصانع والمرافق الحيوية
  • بعض العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا فرق الطوارئ وموظفي المستشفيات
  • العاملون في النقل والمواصلات العامة
  • رجال الأمن والحماية المدنية
  • موظفو غرف العمليات الحكومية

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2025

1. إجازة 23 يوليو 2025

تُصادف ذكرى ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، لكن سيتم الاحتفال بها فعليًا يوم الخميس 24 يوليو.

2. إجازة المولد النبوي الشريف

تُعتبر ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية الكبرى، وتوافق هذا العام الخميس 4 سبتمبر 2025.

3. إجازة نصر أكتوبر 1973

تُختتم الإجازات الرسمية لعام 2025 بذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، والتي توافق يوم الإثنين 6 أكتوبر، وتُعد من أبرز الأعياد الوطنية في مصر.

موعد إجازة 23 يوليو 2025 مجلس الوزراء إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر ترحيل الإجازة إلى الخميس 24 يوليو 2025 ترحيل موعد إجازة 23 يوليو 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

ترشيحاتنا

ارشيفية

فريق بحث لضبط سارقي نجلي وزير أجنبي أسبق

محور حسب الله الكفراوي

ننشر صور من تصدعات جانب طلعة محور حسب الله الكفراوي نتيجة تسريب مياه

صورة أرشيفية

العثور على جثة مهندس زراعي في شقته بالمحلة

بالصور

حقيقة وفاة زيزي مصطفى .. جمال عبد الناصر مصدر الشائعة | ومنة شلبي ترد : عيب

منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي
منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي
منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي

هاني شاكر يستقر على البرنامج النهائي لإحتفالية البيت الفني غدا بالبالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد