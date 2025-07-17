قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للبحوث: نجحنا في تطوير لقاح مصري 100% لكورونا
حرام تخضّوا منة| منشور مثير من ناهد السباعي عن شائعة وفاة زيزي مصطفى
إلغاء ضريبة الجدول على المقاولات وإخضاعها لــ 14% مع استثناء دور العبادة .. تفاصيل
رئيسة لجنة العودة للسودان: نشكر مصر والرئيس السيسي.. لم نشعر أننا غرباء
تشخيص جديد.. البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن ويكشف الأسباب
اتسرق منهم 750 ألف جنيه | الاستماع إلى أقوال نجلي وزير بترول أجنبي في جريمة بالهرم
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
عيب أوي | أول تعليق من منة شلبي بعد شائعة وفاة والدتها زيزي مصطفى
رسميًا.. عبد الله السعيد يمدد رحلته مع الزمالك حتى 2027
3 أيام راحة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 للحكومة والقطاع الخاص
البيت الأبيض: ترامب مصاب بمرض مزمن بأسفل الساقين
مصر ودول عربية وتركيا يدعمون استقرار سوريا ويشيدون باتفاق السويداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

3 أيام راحة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 للحكومة والقطاع الخاص

3 أيام راحة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 للحكومة والقطاع الخاص
3 أيام راحة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 للحكومة والقطاع الخاص
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025،  حيث تمثل هذه المناسبة فرصة ثمينة للراحة والتأمل في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب لقاء الأهل والأحباب، والاحتفال بمظاهر تراثية ودينية أصيلة.

اهتمام متزايد بموعد إجازة المولد النبوي الشريف

يعتبر المولد النبوي الشريف أحد أبرز المناسبات الدينية التي تحظى بمكانة رفيعة في قلوب المسلمين، ويترقبه المصريون سنويًا، حيث يبحث الآلاف منهم عن موعد إجازة المولد النبوي 2025 سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لما تمثله من عطلة رسمية مدفوعة الأجر.
 

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2025

بحسب الحسابات الفلكية، يبدأ الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2025 بعد غروب شمس يوم السبت الموافق 4 سبتمبر، حتى غروب شمس الأحد 5 سبتمبر، حيث يوافق ذلك تاريخ 12 من شهر ربيع الأول الهجري.

ويحتفل المسلمون في هذا اليوم المبارك بإحياء سنة النبي، وقراءة سيرته، وتعلم أخلاقه وصفاته الحميدة، كما تُقام حلقات الذكر والدروس الدينية التي تُبرز مواقفه ومبادئه التي أرست دعائم القيم الإنسانية.

إجازة رسمية في يوم الخميس

وفقًا لأجندة العطلات الرسمية المعلنة في مصر، فإن يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، هو اليوم المقرر لإجازة المولد النبوي الشريف، وهو ما يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، وتُمنح هذه العطلة الرسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة بنقل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وبالتالي يحصل الموظفون على 3 أيام جازة متتالية.

مظاهر الاحتفال في مصر والدول الإسلامية

تتنوع مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من دولة إلى أخرى، إلا أن جميعها تعبر عن محبة المسلمين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم:

في مصر، تشتهر الاحتفالات بصناعة "حلاوة المولد" التي تتضمن عروسة المولد والحصان، وهي تقاليد تراثية تعود إلى العصر الفاطمي، إلى جانب مجالس العلم والذكر التي يقيمها الأزهر الشريف، والمساجد الكبرى في مختلف المحافظات.

في تونس، تقدم "العصيدة" كوجبة رمزية في هذا اليوم، وتُقام حلقات الذكر وتكثر الزيارات بين العائلات.

في السعودية، يتم إضاءة برج ساعة الحرم المكي بـ 16 حزمة ضوئية تمتد لأكثر من 10 كيلومترات، وتُقام المجالس الدينية التي تسلط الضوء على السيرة النبوية.

في فلسطين، تنتشر مظاهر الابتهاج وتقديم الحلويات الشرقية، ويغلب الطابع الروحاني على الأجواء.

في الإمارات، يُعد هذا اليوم عطلة رسمية تُخصص للعبادة والذكر والاحتفالات الدينية الهادئة.

من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟

اسمه الكامل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.

ولد في مكة المكرمة في عام الفيل، الموافق لعام 571 ميلاديًا.

نشأ يتيمًا بعد وفاة والده، ثم فقد والدته وهو في سن صغيرة.

تولى جده عبد المطلب تربيته، ثم عمه أبو طالب بعد وفاة الجد.

عمل في رعي الأغنام والتجارة، واشتهر بلقب "الصادق الأمين".

تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهو في الخامسة والعشرين.

بُعث بالرسالة وعمره أربعون عامًا، وكان يتعبد في غار حراء قبل نزول الوحي.

هاجر من مكة إلى المدينة المنورة في سن الثالثة والخمسين.

توفي في الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة.

إجازة إجازة المولد النبوي الشريف الاحتفال بذكرى المولد النبوي ذكرى المولد النبوي الشريف 2025 المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بيت الشعر العربي ينظم أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الأصوات المعاصرة تحت اسم "ليلة محمد أبو دومة"

سليم سحاب

الاثنين .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مشروع اكتشاف وتدريب المواهب بقصور الثقافة

رامي صبري وحسام حبيب

أول نجاح مع بعض.. حسام حبيب يبارك لرامي صبري على أغنية «بحكيلك عن الأيام»

بالصور

هاني شاكر يستقر على البرنامج النهائي لإحتفالية البيت الفني غدا بالبالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد