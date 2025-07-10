قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 10 أندية .. انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي ببورسعيد
إصابة رئيس لجنة داخل مدرسة بالدقهلية بهبوط مفاجئ.. والتحرك سريعًا لإنقاذه
«هنيدي» ناعيًا سامح عبد العزيز : ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
بالأسماء.. 7 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بـ أسوان
للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
قبل غلق الترشح .. ننشر صورة إقرار عدم صدور أحكام جنائية لمرشحي «الشيوخ»
بعد وداع مونديال الأندية .. نجم ريال مدريد يخضع لعملية جراحية
الصحة: اغلاق عيادة شهيرة يديرها منتحل صفة طبيب بالدقي
وزير الإسكان: نعمل مع "الكهرباء" لتوفير الطاقة بمشروعات المدن الجديدة
كامل الوزير يبحث تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في النقل والبنية التحتية
الساحل الشرير وجسم إنسان .. أعمال لم يمهل القدر سامح عبد العزيز إخراجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

موعد المولد النبوي 2025
موعد المولد النبوي 2025
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وذلك مع البحث عن اجازات مصر الرسمية 2025 المتبقية خلال العام الجاري ، بعد انتهاء العديد من الإجازات الرسمية الطويلة كالأعياد. 


موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي 2025، سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص. 

اجازة المولد النبوي 

3 أيام إجازة متواصلة

ومن المميز أن يكون يوم الخميس إجازة رسمية حيث يستطيع الموظفون وبعض العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة طويلة على قدر الإمكان لمدة 3 أيام متتالية . 

وبإضافة  عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر ، الجمعة 5 سبتمبر ، السبت 6 سبتمبر . 

موعد اجازة المولد النبوي الشريف 

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

وبعد انتهاء نصف العام الجاري، تزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 وهي كالتالي : 

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة . 

أفضل عبادة لإحياء ذكرى المولد النبوي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أفضل أوجه إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الصلاة عليه؛ إذ تُفتح بها الأبواب المغلقة وتنال بها الدرجات ويطمئن بها الإنسان في حالَي السَّعة والضرورة، بل هي مفرجة لكل ضائقة أو كرب، وبها تنحلُّ العقد وتُنال بها الرغائب وتُقضى بها الحوائج.

المؤمن الحقيقي هو الذي يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحب إليه من الناس أجمعين، حتى والده وولده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك.

قوله سبحانه: « قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (سورة التوبة، الآية 24).

موعد المولد النبوي موعد المولد النبوي 2025 اجازت مصر 2025 اجازات مصر الرسمية في 2025 اجازة مولد النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

أرشيفية

قرار قضائي بشأن مستشار متهم بقتـ ل طليقته رميا بالرصاص بـ 6أكتوبر

عملية شراء حشيش وهمية.. تأييد المشدد 7 سنوات لتاجر المخدرات

عملية شراء حشيش وهمية.. تأييد المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات

نظر دعوى الفنان حسام عزت ضد مصطفى كامل.. بعد قليل

نظر دعوى الفنان حسام عزت ضد مصطفى كامل.. بعد قليل

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد