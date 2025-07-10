للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وذلك مع البحث عن اجازات مصر الرسمية 2025 المتبقية خلال العام الجاري ، بعد انتهاء العديد من الإجازات الرسمية الطويلة كالأعياد.



موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي 2025، سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

اجازة المولد النبوي

3 أيام إجازة متواصلة

ومن المميز أن يكون يوم الخميس إجازة رسمية حيث يستطيع الموظفون وبعض العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة طويلة على قدر الإمكان لمدة 3 أيام متتالية .

وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر ، الجمعة 5 سبتمبر ، السبت 6 سبتمبر .

موعد اجازة المولد النبوي الشريف

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

وبعد انتهاء نصف العام الجاري، تزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 وهي كالتالي :

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة .

أفضل عبادة لإحياء ذكرى المولد النبوي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أفضل أوجه إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الصلاة عليه؛ إذ تُفتح بها الأبواب المغلقة وتنال بها الدرجات ويطمئن بها الإنسان في حالَي السَّعة والضرورة، بل هي مفرجة لكل ضائقة أو كرب، وبها تنحلُّ العقد وتُنال بها الرغائب وتُقضى بها الحوائج.

المؤمن الحقيقي هو الذي يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحب إليه من الناس أجمعين، حتى والده وولده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك.

قوله سبحانه: « قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (سورة التوبة، الآية 24).