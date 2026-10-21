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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
رنا عصمت

لفتت هنا، ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، الأنظار بعد تداول صور حديثة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة، وسط تفاعل من المتابعين الذين توقفوا عند ملامحها التي أعادت إلى الأذهان ملامح والدتها.

أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

وظهرت هنا في الصور بشعر منسدل ومكياج بسيط، مرتدية ملابس كاجوال، وبدت بإطلالة عفوية بعيدة عن التكلف، وهو ما جعل الصور تحظى باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص ابنتا شيرين عبدالوهاب، هنا ومريم، على الظهور من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى صورهما باهتمام الجمهور، خاصة مع استمرار تساؤلات المتابعين حول أخبار الفنانة شيرين وحياتها بعيدًا عن الأضواء.

وتظل العلاقة بين شيرين وابنتيها محل اهتمام الجمهور، الذي يتابع أحدث ظهور لهن ويتفاعل مع الصور المتداولة على المنصات المختلفة.

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May be an image of one or more people and text
May be an image of one or more people and text
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ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

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