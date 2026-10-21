قرار من الرئيس السيسي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء: تخصيص مساحة لمشروعات الطاقة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، يدخل حيز التنفيذ ويعمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في مشروعات الطاقة المتجددة، وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، ومن ضمنها، القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والقانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

القرار:

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية، ونص في مادته الأولى على أن تخصص مساحة 763247.82 فدان ناحية غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.



ونص القرار على أنه لا يجوز إجراء أي تعاقد لاستغلال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة للأراضي المخصصة لها، ومنها هذه المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، إلا بموجب تصديق كتابي من السيد رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة الثانية من القرار.