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في أوسلو.. زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبيين وممثلين أمريكيين سبل إنهاء الحرب مع روسيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في أوسلو.. زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبيين وممثلين أمريكيين سبل إنهاء الحرب مع روسيا

زيلينسكي ومبعوثي ترامب
زيلينسكي ومبعوثي ترامب
إلهام عبد العزيز

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة النرويجية أوسلو، اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، كما عقد اجتماعًا مشتركًا مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين شاركا في المحادثات عبر الإنترنت.

زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبيين وممثلين أمريكيين سبل إنهاء الحرب مع روسيا
 


كما عُقد اليوم اجتماع بمشاركة قادة أوروبيين ومستشاري الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا.


وشكر فولوديمير زيلينسكي النرويج وفنلندا وجميع الشركاء على المساعدات التي يقدمونها للدولة الأوكرانية وشعبها، فضلًا عن جهودهم المشتركة لضمان أمن أوكرانيا وأوروبا.

وأكد الرئيس الأوكراني أهمية استمرار الحوار على جميع المستويات والعمل المشترك بشأن القرارات اللازمة لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه أجرى صباح اليوم محادثة جيدة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، معربًا عن تقديره لاستعداده للمساعدة وجهوده الرامية إلى إيجاد حلول لجميع القضايا المطروحة.


وتناولت المناقشات منظومة ستارلينك، والصواريخ الاعتراضية الباليستية، والاستخبارات. ووصف زيلينسكي المحادثات بأنها مثمرة وإيجابية، معربًا عن امتنان أوكرانيا لتشغيل نظام الإنذار المبكر، الذي يتيح لها تلقي تحذيرات مسبقة من الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية.


وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تريد السلام أكثر من أي طرف آخر، مؤكدًا أن روسيا هي التي بدأت الحرب، وأن قرار مواصلة عمليات القتل يعود إليها وحدها.

وأوضح أن بلاده أيدت على الفور المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، لكن روسيا ردت بمواصلة هجماتها.


وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده طرحت خيارات مختلفة، وهي مستعدة لعدم استهداف المنشآت الحساسة في قطاع الطاقة الروسي إذا توقفت روسيا عن استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض هذا المقترح، لكن الجهود مستمرة للتوصل إلى حل.


وشهدت الاجتماعات مناقشات مفصلة بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، وإعادة إعمار المدن والقرى الأوكرانية بعد انتهاء الحرب، إلى جانب الأمن الأوروبي.


وقال زيلينسكي إن بلاده لديها أفكار واضحة بشأن سبل تحقيق السلام، وإنها متحدة مع شركائها الأوروبيين في هذا المسعى، معربة عن رغبتها في أن ينقل الأمريكيون هذه الأفكار إلى الجانب الروسي.

وأضاف أن إحدى الأفكار المهمة تتمثل في الانتقال إلى بحث إمكانية عقد اجتماع ثلاثي بين قادة الدول المعنية، لمناقشة القضايا التي لا يمكن حسمها إلا على مستوى القادة.

كما تناولت المحادثات الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث أكد الجانب الأمريكي ضرورة أن تكون هذه الضمانات قوية.


ومن المقرر أن يتوجه ستيف ويتكوف إلى روسيا غدًا، لنقل هذه الأفكار إلى الجانب الروسي، ثم إطلاع الجانب الأوكراني على نتائج اتصالاته.

الحرب مع روسيا مباحثات أوسلو الحرب الأوكرانية ستيف ويتكوف

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