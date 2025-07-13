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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة المولد النبوي 2025 للموظفين والقطاع الخاص

موعد المولد النبوي 2025
موعد المولد النبوي 2025
رشا عوني

يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص، أقرب إجازة رسمية خاصة مع مرور نصف العام وانتهاء معظم الإجازات الرسمية 2025، لكن تزايدت عمليات البحث عن موعد إجازة مولد النبوي 2025 والذي يحل علينا قريباً ويعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر . 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي 2025، سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص. 

إجازة مولد النبوي 2025

يحتفل جميع المسلمين في مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف 2025، يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، ويعتبر هذا اليوم إجازة المولد النبوي الشريف 2025، مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
 

موعد المولد النبوي 2025 وفقا للحسابات الفلكية.. هل سيكون إجازة رسمية؟ - الوطن
المولد النبوي 2025

3 أيام إجازة متواصلة

ومن المميز أن يكون يوم الخميس إجازة رسمية حيث يستطيع الموظفون وبعض العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة طويلة على قدر الإمكان لمدة 3 أيام متتالية . 

وبإضافة  عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر ، الجمعة 5 سبتمبر ، السبت 6 سبتمبر . 

المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للتقويمين الميلادي والهجري، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2025 يصادف يوم الخميس 4 سبتمبر، وهو اليوم الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

ويتم الاحتفال بهذه الذكرى العطرة في العالم الإسلامي بفعاليات دينية وثقافية، وتوزيع الحلوى، وإقامة حلقات الذكر والإنشاد.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 - دار الهلال
موعد المولد النبوي 2025

 الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025
 

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.
 

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.
 

-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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