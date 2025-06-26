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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العطلات الرسمية المقبلة .. إجازات مصر 2025

اجازات مصر 2025
اجازات مصر 2025
رشا عوني

يحتفل المسلمون اليوم بـ رأس السنة الهجرية 1447، والتي تعد إجازة رسمية بقرار من رئيس الوزراء و وزير العمل للقطاعين الحكومي والخاص، وهي من الإجازات الرسمية في أجندة الدولة كل عام . 

وبعد موعد إجازة رأس السنة الهجرية، يتساءل الكثير عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام .

رأس السنة الهجرية 

الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية

عام 2025 

-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
 

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.
 

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.
 

-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

الاجازات الرسمية 2025

موعد إجازة ٣٠ يونيو 

أما بالنسبة ل إجازة ٣٠ يونيو فقد تم إعداد قرار رسمي بتأجيلها ليوم الخميس ٣ يوليو بدلا من يوم الأثنين ٣٠ يونيو . 

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

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