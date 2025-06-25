إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

أصدرت وزارة العمل قرارين بمنح العاملين في القطاع الخاص إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر خلال الفترة المقبلة.

الإجازة الأولى ستكون يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. وتأتي هذه الإجازة بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق لأول شهر المحرم 1447 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

أما الإجازة الثانية، فستكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025.

وأعلن وزير العمل محمد جبرانأن يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل في هذين اليومين

وكذلك يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، بدلًا من يوم الاثتين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّي هذا الأجر.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأصدرت "الوزارة" اليوم كتابين دوريين رقمى 11 و 12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بهاتين المناسبتين ، داعيًا أن يُعيدهما الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.