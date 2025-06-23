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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للحكومي والخاص.. 5 أيام إجازة رسمية متبقية في 2025

إجازات 2025 الرسمية
إجازات 2025 الرسمية
رشا عوني

مع انتهاء النصف الأول من عام 2025، يبحث الجميع عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي كانت أطول إجازة خلال العام، وخلال الفترة المقبلة هناك مجموعة من الإجازات الرسمية 2025 في انتظار الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص . 

كم إجازة رسمية متبقية في 2025؟

من شهر يونيو الجاري وحتى نهاية 2025 ، هناك 5 إجازات رسمية مقبلة، بحسب أجندة 2025 الصادرة من مجلس الوزراء، وكلها إجازات مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص .

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو
إجازات 2025

الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية

عام 2025

 

-26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.
 

-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
 

-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.
 

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.
 

-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

إجازة رأس السنة الهجرية 2025

ومن المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2025 يوم الخميس المقبل الموافق ٢٦ يونيو وهي إجازة رسمية للدولة بالكامل . 

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي ان يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

بعد قرار الحكومة رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية و30 يونيو لموظفي القطاعين الحكومي والخاص
إجازة رأس السنة الهجرية

موعد إجازة ٣٠ يونيو 

أما بالنسبة ل إجازة ٣٠ يونيو فقد تم إعداد قرار رسمي بتأجيلها ليوم الخميس ٣ يوليو بدلا من يوم الأثنين ٣٠ يونيو . 

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

٤ أيام إجازة رسمية 

بحسب بيان الحكومة الرسمي فقد تم ارجاء الـإجازات إلى أيام الخميس من الأسبوع حتى يستطيع الموظفون والكثير من العاملين بالقطاع الخاص الاستفادة من يومين اجازة متتاليين ، وبذلك تصبح الإجازات القادمة كما يلي .. 

  • الخميس ٢٦ يونيو إجازة رأس السنة الهجرية 
  • الجمعة ٢٧ يونيو عطلة أسبوعية 
  • الخميس ٣ يوليو إجازة ٣٠ يونيو 
  • الجمعة ٤ يوليو عطلة أسبوعية 

تعطيل العمل بالبنوك يوم 26 يونيو

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 26 يونيو 2025، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وأوضح البنك في بيان رسمي أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد 29 يونيو 2025.

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