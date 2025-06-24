بعد رأس السنة الهجرية.. كم إجازة رسمية باقية في 2025؟

يترقب جميع العاملون بالدولة والموظفين والقطاع الخاص، موعد إجازة رأس السنة الهجرية والمقررة نهاية الأسبوع الجاري، ويعقبها إجازة 30 يونيو وهي إجازات رسمية مدفوعة الأجر، ضمن أجندة الإجازات الصادرة عن مجلس الوزراء لهذا العام .

ويتساءل الكثير عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 بعد انتهاء إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث تتوالى بعدهما إجازات متقطعة حتى نهاية العام .

كم إجازة رسمية متبقية في 2025؟

من شهر يونيو الجاري وحتى نهاية 2025 ، هناك 5 إجازات رسمية مقبلة، بحسب أجندة 2025 الصادرة من مجلس الوزراء، وكلها إجازات مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص .

اجازات 2025 الرسمية

جدول إجازات 2025 الرسمية



-26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.



-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.



-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.



-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.



-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

إجازة رأس السنة الهجرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ان يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

اجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 30 يونيو

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.