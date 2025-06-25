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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من بكرة .. 3 أيام إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة رأس السنة الهجرية
اجازة رأس السنة الهجرية
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 حيث تمنح الدولة جميع العاملين بكل القطاعات إجازة متواصلة لمدة ٣ أيام متتالية حتى يستطيعون الاستمتاع باجازة طويلة . 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 

من المقرر أن يحل غدا موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447، والتي توافق الخميس ٢٦ يونيو، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص . 

رئيس الوزراء يعلن إجازة رأس السنة الهجرية 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي و زير العمل أن يوم الخميس 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الفعلي الموافق لأول محرم، على أن تُحدد بداية الشهر وفقًا للرؤية الشرعية الرسمية.

٣ ايام اجازة متتالية 

وبعد إعلان رئيس الوزراء و وزير العمل، أصبح هناك ٣ ايام اجازة متواصلة للقطاع الحكومي ، ولبعض العاملين بالقطاع الخاص حسب طبيعة عملهم و إجازاتهم الاسبوعية .. 

  • الخميس ٢٦ يونيو إجازة رأس السنة الهجرية 
  • الجمعة ٢٧ يونيو عطلة أسبوعية للحكومة ومعظم القطاعات الخاصة 
  • السبت  ٢٨ يونيو عطلة أسبوعية للحكومة وبعض القطاعات الخاصة 
رئيس الوزراء 

أجر مضاعف للعاملين حال التشغيل في الإجازات

وأكدت وزارة العمل أن العامل الذي يتطلب عمله الحضور في يومي الإجازة (26 يونيو أو 3 يوليو) يستحق أجرًا مضاعفًا، حيث يحصل بالإضافة إلى أجره الأساسي عن اليوم، على مثلي هذا الأجر نظير العمل خلال العطلة الرسمية، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون العمل المعمول به.

كما شددت الوزارة على أن الإجازة المعلنة إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تُخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل، وتُحتسب ضمن الأجر الشهري دون انتقاص.

هل يتم تعطيل امتحانات الثانوية العامة بسبب إجازة رأس السنة الهجرية ؟ 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الخميس بمناسبة اجازة رأس السنة الهجرية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي ،  أن امتحانات الثانوية العامة 2025 مستمرة بشكل طبيعي غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 بجميع محافظات مصر .

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