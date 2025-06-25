قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر في قلب المعرفة.. 11 عاما من التحول نحو دولة منتجة للابتكار والبحث العلمي
1000 جنيه نزول دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
مفاجأة.. الأهلي سجل أهدافا بمونديال 2025 أكثر من إجمالي أهداف الفرق العربية
قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
في الجمهورية الجديدة.. نهضة تعليمية شاملة لبناء الإنسان المصري على مدار 11 عاما
صلاة آخر السنة الهجرية تفتح لك أبواب الرزق .. اغتنمها اليوم
بكرة مش اجازة.. التعليم تعلن استمرار امتحانات الثانوية العامة غدا بآداء"الفيزياء والتاريخ"
نشرة أخبار العالم| مقتـ.ـل 7 جنود إسرائيليين في خان يونس.. وجدل أمريكي بشأن المنشآت النووية الإيرانية.. واعتقال 700 جاسوس ومصادرة 10 آلاف مسيرة بطهران.. وترامب ينجو من العزل
دعاء بداية العام الهجري الجديد 1447.. ردده للرزق وكشف الهم
ماراثون الثانوية العامة |طلاب مدارس المكفوفين "النظام القديم" يؤدون الفلسفة والمنطق اليوم
دعاء نهاية السنة الهجرية.. 7 كلمات نهاية لأحزانك ردّده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بكرة مش اجازة.. التعليم تعلن استمرار امتحانات الثانوية العامة غدا بآداء"الفيزياء والتاريخ"

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الخميس بمناسبة اجازة رأس السنة الهجرية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي ،  أن امتحانات الثانوية العامة 2025 مستمرة بشكل طبيعي غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 بجميع محافظات مصر ، مؤكدة أنه طبقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الفيزياء الدور الأول لشعبة العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ الدور الأول للشعبة الأدبية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عندما أصدر قرار اجازة غدا الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، شدد على استمرار أعمال الامتحانات ( ومن بينها امتحانات الثانوية العامة 2025 ) في هذا اليوم وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه ، في إطار متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 مديرى المديريات، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد به، والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.

وبالنسبة لامتحانات المواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 على التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

بنك مصر

وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

الزمالك

كفاية عليك عاوزين لاعب سنه أصغر | الزمالك يصدم نجمه بإعلان مفاجئ

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

كاس العالم

خالد بيومي: ما يفعله الفيفا جريمة سيدفع ثمنها اللاعبون والأندية مستقبلا

مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

مصرع عاملان في المنوفية

مصرع عاملين بصعق كهربائي أثناء عملهم بسبب عمود ضغط عالي

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يثمن جهود "الجيش الأبيض" في جامعة الأزهر

«عبدالغفار» يثمن جهود «الجيش الأبيض» بالأزهر في دعم المبادرات الرئاسية

المنام

هل رؤية الله تعالى ممكنة في المنام؟.. أمين الفتوى يجيب

كيفية صلاة المسافر

كيفية صلاة المسافر.. اعرف شروط الجمع والقصر للمرتحل

بالصور

كاجوال لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشرة المرأة والمنوعات| تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. واكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

طريقة عمل آيس كريم الفواكه بدون ماكينة في المنزل.. مُنعش للصيف

طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”
طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”
طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد