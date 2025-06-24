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تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المترجمة لطلاب مدارس اللغات
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المترجمة لطلاب مدارس اللغات

خالد عبد الحكم
خالد عبد الحكم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المتعلقة بالمواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء لطلاب مدارس اللغات

حيث شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، وعددهم (13285) طالبًا/ طالبة، امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 / 2025 في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)،وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين (النظام الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : قد شهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الهدوء والانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام القديم) يوم الأربعاء الموافق 25/ 6/ 2025 امتحان مادة الفلسفة في الفترة الأولى، وامتحان مادة المنطق في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

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