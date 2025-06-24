بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "النظام القديم" بجميع لجان الثانوية العامة 2025

بدأ الآن طلاب النظام القديم آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية “النظام القديم” في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من 9 صباحا حتى 11 صباحا

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر أن يؤديه طلاب النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتكون امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

وعلى جانب آخر ، يؤدي الآن أيضاً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي الآن طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم ) امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2025 من غرفة العمليات

ومن جانبه .. تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية، واطمأن على مدى الانضباط داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، موجها باتخاذ كافة الاجراءات بسرعة ودقة تجاه أي مخالفات يتم رصدها مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال العملية الامتحانية.

وتأكيدًا على أهمية الجاهزية والتنسيق، تواصل الوزير محمد عبد اللطيف مع غرف العمليات بالمحافظات قبل بدء الامتحان، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أنه تم التواصل مع جميع المديريات للاطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان السير في المواعيد المحددة وهو موعد أقصاه الثامنة والربع صباحًا.

