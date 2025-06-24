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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب الثانوية العامة "النظام القديم" يتوافدون على اللجان لآداء اللغة الثانية

امتحانات الثانوية العامة 2025
امتحانات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لآداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

كما يتوافد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لأداء  اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، ويتوافد طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد  والقديم )  على لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لآداء  امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).

ويمر الآن الطلاب بإجراءات تفتيشية صارمة بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لمحاولة ضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب 

حيث شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب

هدوء وانضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأحد الماضي بالمواد غير المضافة للمجموع 

 و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم رصد حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية خلال امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأسبوع الماضي ، مؤكدةً انه قد انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أنه يتم التواصل مع جميع المديريات للاطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان السير في المواعيد المحددة وهو موعد أقصاه الثامنة والربع صباحًا.

ووجه خالد عبد الحكم بالالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة مع بداية توقيت الامتحان ، وضمان دخول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون تأخير، مع التأكيد على الدقة في تفتيش جميع الطلاب.

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